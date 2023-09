Kadrinast saab laupäeval kõige sündmusterohkem koht terves Eestis

Kui kauplemine on saanud hoo sisse saab vahepeal põigata ka paarsada meetrit eemal olevasse Sipsiku lasteaeda, kus toimub taaskord sügislaat. Kadrina Kultuurikoja direktori Ahto-Lembit Lehtmets ütleb, et traditsioonid on toredad ja Sipsiku sügislaat on üks nendest toredatest traditsioonidest. Üheskoos Kultuurikoja ja lasteaiaga mõeldi ka, et sel korral vürtsitada aastaid kestnud koostööd toredusega nagu folkansambliga Uurikad, kes astuvad Sipsiku lasteaia hoovis lavale kell 11. Uurikad on ainulaadne noorte folkansambel Lahemaalt, Kuusalu vallast, kus musitseerivad koos 11-17aastased Uuri küla noored. Lasteaias on väljas ka rühmade müügiletid, ette võetakse ka vahvad rahvamängud ja mahlategu.