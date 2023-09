Vanemuise sümfooniaorkestri ees soleerib tšellist Marcel Johannes Kits

8. septembril Vanemuise kontserdimajas ja 9. septembril Viimsi Artiumis kõlaval avakontserdil saab Eesti esiettekande Tõnu Kõrvitsa poeetiline teos segakoorile ja sümfooniaorkestrile „Tota pulchra es, amica mea“. „Tellisin Tõnu Kõrvitsalt selle teose ajal, kui töötasin koos Leipzigi Kesk-Saksa Ringhäälingu sümfooniaorkestriga. Teos oli mõeldud sissejuhatuseks ja erilise meeleolu loomiseks Beethoveni 9. sümfooniale,“ jagas Vanemuise teatri muusikajuht ja peadirigent Risto Joost teose sünnilugu. Nüüd on ka Eesti publikul võimalus sellest suurejoonelisest teosest osa saada.

Tšellist Marcel Johannes Kitse soleerimisel kõlab Edward Elgari mõtlik ja eleegiline tšellokontsert e-moll, op. 85. Risto Joosti sõnul on avakontserdi eesmärk tuua kontserdipubliku ette suurepäraseid Eesti soliste: „Marcel Johannes Kits on üks uuema põlvkonna säravamaid instrumentaliste, kes on pälvinud väga palju rahvusvahelist tähelepanu. Tema esituses kõlab üks kaunimaid tšellokontserte ajaloos.“