On aeg viia valimised mobiili

Viimastel valimistel andis üle poole valijaist oma hääle arvutis, sest nii on mugav, kiire ja turvaline – need omadussõnad kirjeldavad Eestit digiriigina maailmas laiemaltki. Ometi on oht, et oleme jäänud toppama. Vahepeal on tehnoloogia hüppeliselt arenenud. Digitaalne Eesti loodi arvutitele, kuid inimesed on oma tegemistega kolinud nutitelefonidesse.