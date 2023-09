Käru jõudis lõpuks postipakiautomaadiga kaardile

August kujunes Käru rahvale omamoodi oluliseks kuuks, kui 20. augustil avati uuenduskuuri läbinud keskväljak ja nüüd on aleviku keskosa – kaupluse ja bussipeatuse ümbrus muutunud nii kohalikele kui ka külalistele pilkupüüdvaks ja nüüdisaegseks kohaks. Juba avamisel sõnas keskväljaku uuendustööde projekti vedanud Türi Halduse juhataja Elari Hiis, et täiuslikkusest on puudu veel pakiautomaat ja elektriauto laadimise punkt.