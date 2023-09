2019. aasta sügisel valminud välirulapargi halvenevale seisukorrale ning kulunud ja turritavatele servadele juhtis kool tähelepanu juba kevadel. Aga siis polnud olukord veel nii hull, et tulnuks ohulinte paigaldada ning pargi kasutamine ära keelata.

Suve lõpuks olukord muutus ning nüüd on pargis radadel kohati juba augud sees. Nendesse võib rula või tõukeratta ratas kinni jääda ning sõitja kukkumine on vältimatu. Seepärast tõmbaski kool ohtlikele rampidele nüüd ohulindid ette ning jagas teavet, et parki hetkel enam ei kasutataks.