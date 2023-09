Paide endine abilinnapea Piret Moora on tagasi armastatud töö juures ning on alates sellest õppeaastast jälle õpetaja rollis. Kui ta abilinnapeaks saades pedagoogitöö Tallinnas Kadrioru Saksa gümnaasiumis lõpetas, siis täna on ta seal tagasi ning õpetab algklassidele saksa keelt.