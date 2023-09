​Kui õnn trügib õuele

Rakvere Teatri uuslavastus „Ettevaatust, õnn!” on briti telestsenaristi Steven Moffati („Sherlock”) kirjutatud must komöödia, mis järgib inglise huumori kõrge kullaprooviga tavasid. Eluohtlikult naljaka näidendi on publiku ette seadnud Peeter Raudsepp. Etendust Paide Muusika- ja Teaterimajas saab näha neljapäeval, 28. septembril kell 19.