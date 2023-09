Gruusias toimub Eesti eeskujul arvamusfestival

"Gruusia tulevik on täna lahtine. Ühelt poolt soovib suurem enamus rahvast edasist integreerumist Euroopaga ning riik on esitanud ka ametliku liitumistaotluse Euroopa Liiduga. Teisalt on murettekitav tänase Gruusia valitsuse neutraalne positsioon Venemaa suhtes käimasolevas täieulatuslikuks sõjategevuses Ukraina vastu ning siseriiklikud arengud vaba sõna ja kodanikuühiskonna kammitsemiseks. On kirjeldamatult suur väärtus sõna- ja tegutsemisvabadus, mida kogeme Eestis vabaühendusena töötades. Tee siia on olnud pikk ning selle lahutamatuks osaks on olnud riigi demokraatlik areng, erimeelsuste tolereerimine, oskus teineteist kuulda ja rahumeelselt keerulistel teemadel arutleda ühiskonnana. Arvamusfestival formaadina kõike seda just toetabki ning oleme näinud selle järele vajadust ka Gruusia ühiskonnas," ütles Mondo juhatuse liige Triinu Ossinovski.