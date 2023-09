Tänapäeval sõidab muuseum hoopis ise laste juurde

Sel teisipäeval kutsus muuseumi külla Imavere lasteaia Mõmmi Marumõmmide rühm, kus käivad viie- ja kuueaastased mudilased. Erinevalt paljudest linnalastest teadsid Imavere lapsed hästi, kust piim tuleb. «Lehma seest!» kõlas selge vastus. Küll jäid nad veidi hätta selgitusega, kuidas täpselt see piim lehma seest kätte saadakse. «Tal on seal all need piimad,» arutlesid mudilased omakeskis.