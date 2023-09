Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Hiljuti Paides võimule tulnud koalitsiooni peamine sõnum oli, et linna rahaasjad on käest ära ja senised linnajuhid pole näinud vaeva selleks, et kulud ja tulud võrdseks lihvida. Anonüümseks jääda soovinud opositsiooni kukkunud poliitik soovitas uuel võimuliidul eelmiste linnajuhtide süüdistamise asemel peeglisse vaadata ja avalikustas, et võimupöörde ajal Paide linnavolikogu aseesimeheks tõusnud Priit Põder on linnale võlgu 15 000 eurot.

* Kuigi järvalased ei helista mürgistusinfoliinile 16662 just ülemäära sageli, tuleb neid kõnesid siiski ette. Suurem osa muredest on seotud ravimite ja kemikaalidega ning tihti mängivad seal oma osa mudilased. Üks murettekitavamaid olukordi on olnud see, kui kemikaal või ravim on jäänud lapse käeulatusse. Näiteks abistati infoliini kaudu vanemat, kelle väikelaps oli saanud enda kätte hügieenilise huulepulga ja sellest poole ära söönud. Lapsed on endale suhu lasknud ka umbrohutõrjevahendit ja desoainet või söönud ihule määrimiseks mõeldud haavasalvi. Ka nende juhtumite puhul on paanikas vanem saanud esmast abi infoliinilt.