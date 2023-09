Eelmisel nädalal tuvastati Järvamaal üheksa koroonaviiruse juhtumit: esmaspäeval kolm, teisipäeval kolm, kolmapäeval üks ja neljapäeval kaks. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Järvamaal 36,89. Järvamaast väiksem on see Raplamaal, Võrumaal, Pärnumaal, Ida-Virumaal ja Hiiumaal.