Uudishimu hoiab väikesed kodu-uurijad ärksana

Konkursi üks eestvedajaid, Paide Hillar Hanssoo põhikooli õpetaja Heli Prii ütles, et teema "Meie pere kuulab ja vaatab" puhul eeldasid nad, et saavad palju toredaid perelugusid, kus lapsed kirjeldavad, kuidas ja mida nad perega koos televiisorist vaatavad ja raadiost kuulavad. "Aga üllatusime, sest õpilased suutsid palju loovamalt läheneda ning selgus, et koos perega saab kuulata ja vaadata ka näiteks teatrietendusi ning kontserte. Mõned lapsed käivad perega ka loodust vaatamas ja sealseid hääli kuulamas," selgitas ta.