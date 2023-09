Õpetajate järelkasvu probleemi süvendab kogenud õpetajate lahkumine

Arenguseire Keskuse ekspert Eneli Kindsiko sõnas, et seni nähti õpetajate järelkasvu probleemi põhjusena peamiselt uute õpetajate nappust, kuid suurem mure on hoopis olemasolevate õpetajate lahkumine. “Aastate lõikes kõigub Eesti koolidest lahkuvate õpetajate arv 1200 ja 1900 vahel, mis moodustab igal aastal 8-12% kõigist meie õpetajatest. Karjääri tipus olevad kogenud õpetajad moodustavad koolidest lahkujatest kolmandiku,” tõi Kindsiko välja ning täpsustas, et õpetajate lahkumise näitajates mängib rolli ka lühiajaliste töölepingute kasv Eesti koolides.

2021/22 õppeaastal lahkus Eesti üldhariduskoolidest ajutiselt või lõplikult 1704 õpetajat, neist 60-aastaseid ja vanemaid oli 24%. Lahkujatest suurima osa moodustavad aktiivses tööeas olevad õpetajad, neid on lahkunud õpetajate hulgas koguni 76%. 30% lahkujatest on vanuses 40-59 ehk tõenäoliselt karjääri keskel olevad vilunud õpetajad. Lisaks on varasemad uuringud leidnud, et kolmandik alustavatest õpetajatest paneb ameti maha esimese kolme tööaasta jooksul.

Arenguseire Keskus toob lühiraportis välja, et arvestades õpetaja töötasu miinimummäära, tähendab ühe täiskohaga kogenud õpetaja lahkumine koolile vähemalt 10 000 eurot lisakulu. Arvesse läheb näiteks asendamisest tekkiv kulu - uute töötajate madalam koormus, uue töötaja soovitud kõrgem palk või lahkunud töötaja töö katmine mitme olemasoleva töötajaga, mis võib kaasa tuua töökoormuse kasvu ja läbipõlemist allesjäänutele.