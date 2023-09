Muuseumi uus näitus vaatleb, kuidas on kunstnike suhtumine keskkonda ajas muutunud

Näitusel osalevad kunstnikud on Sophie Durand, Elo-Reet Järv, Sandra Kosorotova, Kärt Ojavee, Uku Sepsivart, Denisa Štefanigová, Paco Ulman ja Kristina Õllek. Näituse on kureerinud Madli Ehasalu ja Triin Metsla.

Näitus vaatleb kaasaegsete kunstnike lähenemisviise looduse väärtustamisel ning ökoesteetikast tärganud looduse de-estetiseerimist. Näituseruumides nihestatakse inimese ja looduskeskkonna vahelisi piire kunsti abil, kaasates nii kriitilisi kaasaegseid kunstnikke kui ka teoseid Eesti Kunstimuuseumi kogudest, mis räägivad kaasa liigirikkuse, mitmekesisuse, kaasliikide, sõltuvussuhete, ökoärevuse ja jätkusuutlikkuse mõistekimpude all.

„Uus aeg vajab uut teadlikkust, täpsemalt ökoloogilist teadlikkust. See võib tunduda mõnevõrra hirmutav, kuid neid mõtteid ja tundeid ei ole võimalik eirata – meil tuleb kohaneda. Nende mõtete keskel saame teadlikuks endast kui liigist ning meie liikide ülestest tegudest, millel on pöördumatu mõju eluskeskkonnale,“ märgivad näituse kuraatorid Madli Ehasalu ja Triin Metsla.

Astudes dialoogi Eesti Kunstimuuseumi vanade meistrite teostega pakuvad kaasaegsed kunstnikud vaatajale mõtteainet, milline looduskeskkond ümbritses inimest erinevatel sajanditel, kuidas on kunstnikud suhtunud keskkonda ning kuidas on see suhe teisenenud muutuvates keskkonnatingimustes. Mitmed tõlgendused tõukuvadki kunstniku suhtumisest tarbimisse ja materjalikasutusse, soovides leida helgemaid tulevikustsenaariume.