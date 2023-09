Algab kollektiivide registreerumine 2025. aasta laulu- ja tantsupeole ning rahvamuusikapeole

Kollektiivid saavad end laulu-, tantsu- ja rahvamuusikapeole kirja panna tavapäraselt laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris aadressil: register.laulupidu.ee. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla rõhutab, et eriti tasuks registreerumisega kiirustada just uutel kollektiividel, kes varem ei ole laulu- ja tantsupeol osalenud. „Kuna toetuse taotlemise eelduseks on osalemine laulu- ja tantsupeo protsessis, tuleks uutel kollektiividel end kirja panna kindlasti enne 30. septembrit, mil toetusprogrammi taotluste vastuvõtt lõpeb, sest ainult nii on ka uutel tulijatel võimalik taotleda toetust, mida saab kasutada näiteks nootide või tantsukirjelduste soetamiseks,“ selgitab Toomla.

XXVIII laulupeo kunstilise juhi Heli Jürgensoni sõnul olid üldlaulupeo kava koostamise aluseks kolm olulist märksõna – murded, murdumine ja aeg. Esimese päeva kava iseloomustab Heli sõnadega „hästi tasakaalus“. Repertuaar on kunstilise juhi sõnul üles ehitatud selliselt, et kõik murdepiirkonnad oleksid esindatud. Teise päeva kavas olevad laulud räägivad laulmise jõust ja väest. Iga liigi repertuaarist leiab ka teoseid, mis seostuvad murrete, murdumise ja aja teemaga ning kindlasti on selles ka mõni murdekeelne pala. Laval on kõik tavapärased kooriliigid alates mudilastest ja lõpetades segakooridega. Loomulikult on esindatud ka sümfoonia- ja puhkpilliorkestrid.