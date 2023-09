Kultuurikomisjon toetab laste koolist väljaarvamise korra täiendamist

Kultuurikomisjoni esimees Heljo Pikhof märkis, et Ukrainast Eestisse saabunud sõjapõgenikud lahkuvad Eestist sageli ilma kooli teavitamata ja lapsed ei osale enam õppe- ega kasvatustöös. „Praegu saab õpilase üldiselt koolist ja lasteaiast välja arvata vanema taotluse alusel. Hetkel on kinni hinnanguliselt sajad koolikohad, kuhu kool ei saa nende laste tõttu teisi järjekorras olevaid lapsi vastu võtta. Samas on näiteks Tallinnas koolikohtadest puudus,“ lausus Pikhof.

Komisjoni aseesimehe Tõnis Lukase sõnul on oluline tegeleda ka nende lastega, kes on Eestisse sisenenud, rahvastikuregistris kirjas ja kelle elukoht on teada, kuid kes pole seni ühegi kooli nimekirjas ja koolikohustust ei täida. „Need lapsed tuleb üles leida,“ toonitas Lukas. Ta märkis, et koolis käimine on Eestis kohustuslik ning Ukraina aktsepteerib siin koolis käidud aega ja läbitud õpet, nii et siin õppimine ei takista Ukraina laste koju tagasi pöördumist. „See teadmine peaks jõudma vanemateni, et lapsed ei piirduks läbi nutiseadmete Ukraina koolis õppimisega, vaid kuuluks siin viibides siinsesse ühiskonda,“ lausus Lukas. Minister kinnitas, et selle info lastevanemateni viimisega ja nende laste otsimisega tegeletakse järjepidevalt.