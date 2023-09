Hussar tegi ettepaneku kaasata parlamendi töövõime tagamise aruteludesse eksperdid

„Kõikide elutähtsate ja suurte otsuste langetamise koht Eestis on Riigikogu. Selleks, et otsused oleksid kvaliteetsed ja kaalutletud, vajame ka kvaliteetset debatti. Seda saame teha aga siis, kui on olemas lugupidamine üksteise suhtes, aga ka soov arutelu pidada,“ ütles Hussar, nentides, et parlamendi töörütm on alates kevadest tõsiselt häiritud ning Riigikogu on arupärimiste ja eelnõudega üle ujutatud.

„Alates kevadest on Riigikogu juhatus ja vanematekogu kulutanud palju tunde ja energiat leidmaks seda ühisosa, mis võimaldaks mingil moel kergendada kuidagi seda arupärimiste ja eelnõude koormat, mis on parlamendi õlgadele asetatud, kahjuks seni tulutult. Kõlab hästi, et konfliktid parlamendi töös tuleb lahendada eelkõige meil endil. Olen selle mõttega igati nõus, mistõttu adresseeringi kõigile Riigikogu liikmetele, et parlamendi töövõime tagamine on kõigi saadikute kohustus ja see tuleneb ametivandest. Ei ole mõeldav, et töövõime tagamise hind on see, et Riigikogu ei saa täita kõiki talle põhiseadusega pandud kohustusi,“ rõhutas Hussar.