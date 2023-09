Mis saab Aravete lasteaia ehitusest?

Põhjuseid, miks Aravete lasteaia ehitustööde hange nurjunuks kuulutati, oli mitu. Kuni viimse hetkeni lootsime, et suudame uue lasteaia ehitada esialgse eelarvega. Paraku läinuks ka vähendatud mahus ehitus umbes 700 000 eurot rohkem maksma ja tänast olukorda hinnates ei saa me projekti ellu viia, sest see käiks vallale majanduslikult üle jõu. Me ei saa võtta riske, mis viiks vallaeelarvega toimetuleku küsimärgi alla.

Üks põhjus on laenu teenindamiskulude märkimisväärne kasv, mis on tabanud paljusid omavalitsusi ja millega me ei osanud arvestada. Teiseks surub peale ajaline raam, mis ajaks projekt peab olema ellu viidud. Tõenäosus, et me poleks ehitusega valmis jõudnud (2024. aasta 30. juuniks), on olemas ja sellele oleks võinud järgneda tagasinõue. Ka võivad kiirustades tulla sisse apsud ning ka ehituskvaliteet kannatab – me ei saa lubada endale ebakvaliteetset ehitust. Niisiis oli faktoreid mitu: esiteks läks kallimaks ehituse hind.