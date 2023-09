Tema sõnul on Eestis eriline just see, et see on sild Skandinaavia ja Ida-Euroopa vahel. „Nagu enamik, leidsin mõisa kinnisvara portaalist. Nii kui siia jõudsin, sain aru, et siin mulle meeldib,“ sõnas ta ja lisas, et alguses ei soovinud ta üle 100 000-eurost mõisa osta, kuid hiljem hinnati see alla ning nii sai mõis Trevori omaks. „Kinnisvara soetamine käis kiirelt,“ tõdes ta ja lisas, et esimesed ringid mõisapargis tundusid täielikult ebareaalsed.