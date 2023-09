OECD hariduse ülevaade toetab kutsehariduse reformi vajalikkust

„Värske ülevaade näitab, et meie kutseharidus vajab muutusi. Valmistame ministeeriumis ette kutsehariduse reformi, et rakenduslikku haridusse suunduks senisest enam noori ning nende õppimisvalikud oleks avaramad. Praegu omandab 15% 15-19-aastastest noortest Eestis kutsekeskharidust, samas kui OECD keskmine on 23%,“ sõnas minister Kristina Kallas.

„Kavas on lähiajal laiendada põhikoolijärgsete õppekavade erialade valikut ning luua juurde 4-aastasi kutsekeskhariduse õppekavu, et lõpetajad saaksid paremad eeldused jätkata kõrgharidusõppes. Ka on kutsekooli vastuvõtmisel plaanis õppijate täiendav nõustamine ja pakutakse võimalust osaleda kutsevaliku õppes, et erialavalik oleks õppija huvidega kooskõlas ja väheneks õpingute katkestamine. Ka äsjane ülevaade näitas, et õppest väljalangemise vähendamisel ning noorte tööturule aitamisel on võtmeroll just paindlikel õpivalikutel kutsehariduses,“ ütles minister.

OECD ülevaatest selgub, et nii üld- kui kutsekeskharidus omandatakse Eestis enamasti 19-aastaselt, mis meid OECD riikidest eristab. Osades riikides varieerub kutsehariduse lõpetajate vanus, mis peegeldab teiste riikide kutsekeskhariduse õpiteede suuremat paindlikkust üldkeskharidusega võrreldes. Näiteks Leedus on lõpetajad vanuses 19-24, Islandil ja Iirimaal 19-25, Saksamaal 19-22 ning Norras 18-23. Meiega sarnasemad on Belgia, Slovakkia ja Itaalia.

Võrdluses OECD keskmisega on ka Eestis õpingute lõpetamise määr üldkeskhariduses märgavalt kõrgem kui kutsekeskhariduses. Kui keskhariduse lõpetab 93% õpilastest, siis kutsekeskhariduse lõpetajate osakaal on vaid 67%, mis omakorda rõhutab just kutsehariduse arendamise vajadust.