Tunnustamisele esitati kokku 24 kandidaati

Aukodaniku vääriliseks oli ühel kandidaadil ühise taotlusena kolm esitajat, ühte kandidaati esitati kahel korral ja üks kandidaat on esitatud nii aukodaniku kui ka kuldse aumärgi kandidaadiks.

Türi vallavanem Sulo Särkinen rõõmustas, et vallavalitsusele saabus tunnustamistele sedavõrd mitmeid ja hästi põhjendatud ettepanekuid. Neid esitasid eraisikud, allasutused, klubid, seltsid, liidud, komisjonid ja kogukond. "Ainult hea meel on selle üle, et Türi vallas märgatakse tegusate ja toimekate inimeste tegemisi," kinnitas ta.