Tikupoisi sügislaat toob kohale uhke valiku roheautodsid

Ürituse kese on erakordne elektriautode demo, kus on esindatud üle 60 elektriauto, võimaldades laadalistel teha proovisõite ning tutvuda erinevate laadimislahendustega nii kodudesse kui ka äripindadele. Lisaks on sündmusele oodata põnevaid Hiina elektriautode mudeleid, millest võib loota kuni 5 erineva mudeli saabumist.

Sügislaada korraldaja, Tikupoisi juht Urmas Johanson sõnas, et sügislaat pakub haruldast võimalust ühe päeva jooksul testida erinevaid elektriautosid ning leida endale sobivaim. "Oma kogemuse põhjal tean, kui keeruline võib olla aja leidmine, et külastada autosalonge ning proovida erinevaid mudeleid. Nüüd on aga energiaettevõtte Alexela eestvedamisel 95% Eestis müüdavatest mudelitest ühe päeva jooksul proovimiseks saadaval," kutsus Johanson 23. septembril kõiki Tallinna-Tartu maanteel Paia ristis asuva Tikupoisi sügislaadale.

Alan Vaht, Alexela e-mobiilsuse valdkonnajuht kinnitas Johansoni sõnu: „Põnevaid mudeleid koos nii suure elektriautode valikuga ei saa just tihti näha ja õigupoolest ühelgi Eestis senitoimunud üritusel polegi saanud. Nii et Tikupoisi sügislaat on selles mõttes korralik maiuspala, kus saab muuhulgas küsida ja vaadata ka meie pakutavaid laadimislahendusi koju, teekonnale, äripindadele. Teeme ka proovilaadimisi meie tiimi särtsupoistega ja muidugi oleme valmis ümber lükkama igasuguseid müüte elektriautode ja nende laadimiste vallast“.

Vaht tõi siinkohal ka näiteid põnevamatest isenditest, mida Tikupoisi sügislaadal näha saab. „Näiteks Hiina riikliku autotootja SAIC elektriautod - Maxus Euniq 5, Maxus Euniq 6 ja Maxuse kaubik eDELIVER 9. On veel 1-2 Hiina elektriautot Seres 3 ja ehk ka uus Seres 5. Kohal on ka BMW elektriline mootorratas CE-04. Amserv toob kohale ka Toyota vesinikauto Mirai. Piltlikult on kandikul väga lai assortii erinevaid elektrisõidukeid, mis annab harukordse võimaluse teha proovisõite kasvõi kõikide kohale toodud särtsulistega. Suurim väärtus seisneb koheses ja vahetus võrdlusülevaate tekkimises – sõida kasvõi mitu korda, kui võrdluses peaks miskit kripeldama jääma,“ sõnas Vaht.

Lisaks elektriautondusega kurssi viimisele on võimalik laadal soetada rohkem kui sajalt müüjalt kodumaiseid talu- ja käsitöötooteid. Lastele pakub kohapeal rõõmu Lotte, kes tuleb otse Leiutajatekülast. Ka on avatud loomapark, kus on võimalik näha erinevaid loomaliike. Laadal viiakse läbi ka aiasaaduste nunnukonkurss, mille raames võivad auhindu võita teiste seas laadakülalised. Muusikalist meelelahutust pakub külalistele ansambel Mahmõr.