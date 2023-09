Just seda täna Hillar Hanssoo koolimajas toimunud evakuatsiooniõppus ka tõestas. Kooli direktor Kersti Kivisoo ütles, et kooli planeering on selles osas väga hea, et klassidest pääseb otse ukse kaudu õue. "Selliseid õppeasutusi pole tõenäoliselt palju," sõnas ta.