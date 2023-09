Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Aasta tagasi otsustasid kolm Türi poissi, Brennan, Brendon ja Brendan, iga hinna eest turvalisest emaüsast siia ilma tulla. Mis sellest, et aeg oli kaugeltki liiga varajane. Tartu ülikooli kliinikumis võitles terve arstide brigaad nende ellujäämise eest, sest tegemist oli Eestis kõige enneaegsemalt sündinud kolmikutega. Kolmapäeval oli suur rõõmupäev, sest poisid tähistasid esimest sünnipäeva, ehkki nende sünni hetkel ei teadnud täpselt keegi, kas see saab võimalikuks või mitte.

* Septembrist on tuntud Järvamaa söögi- ja peopaik Imavere kõrts jälle suletud, sest aasta eest suuri plaane pidanud ja agaralt pidusid korraldama asunud ettevõtja sattus majandusraskustesse. Eelmisel suvel võttis OÜ Verywell üks eestvedajaid, Danel Puuder, Imavere kõrtsi rendile ning soovis tuntud söögi- ja peopaigale uue elu sisse puhuda. «Koht on ju hea ja maine legendaarne. Kõrts tuleks tööle panna oma endisaja hiilguses,» ütles ta toona.

* Kuigi Tallinna–Tartu maantee ääres Mäekülas tervitab möödujaid endiselt suur reklaamsilt, mis annab teada, et põhimaanteelt maha keerates jõuab Põhjaka mõisa juurde, seisab hoone juba kevadest saati tühjana ja süüa seal enam ei pakuta. Mõisarestorani külastajatele tuli kevadel teade selle kohta, et toidukoht tegutsemise lõpetab, ootamatult. Veel ootamatum oli teade, et mõis ootab ostjat. Maakleri Tiia Soo­aluste avaliksutas, et Põhjaka mõisa vastu on viimasel ajal tulnud kaks päringut, millest üks on tõsine huviline.