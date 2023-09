Palgajuhendi muutmise eelnõus on selgitatud, et seoses inimeste kõikvõimalike sundkulutuste hinnatõusuga on ühiskonnal järjest suurem õigustatud ootus ka põhipalga tõusule.

Türi vallavalitsus on 2022. ja 2023. aastal korraldanud 11 avalikku konkurssi ametiasutuse teenistuskohtade täitmiseks. Kandidaatidega vestlustest on ilmnenud, et ametikohale kandideerijate ootused töötasule on suuremad, kui Türi vallavalitsuse palgajuhendis märgitud miinimum- ja maksimummäärad seda maksta võimaldaks.