GALERII ⟩ Paide vanadaam tähistas saja aasta juubelit

Asta Järjend on sündinud ja kasvanud Sargveres oma vanemate talus, viimased aastakümned on ta elanud Paide linnas. Tema keskmise tütre Sirje Järjendi sõnul on ema terve oma elu teinud maatöid. "Kuna isa suri tal varakult, pidas ta talu koos oma emaga, väike vend sündis alles hiljem," jutustas tütar.

Kuidas emal on õnnestunud elada nii väärika vanuseni, ei osanud Sirje Järjend täpselt öelda, kuid pakkus, et ehk on need head geenid. "Tema emapoolsed pereliikmed elasid samuti suhteliselt kõrge eani," ütles ta.