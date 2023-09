Kirde maakaitseringkonnas algab õppuse Ussisõnad aktiivsem faas

„Juhtivkoosseis, kes formeeriti kaks päeva tagasi, on teinud lühikese aja jooksul väga head tööd. Suur tänu neile selle eest,“ ütles Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. „Ma olen kindel, et reservväelased tulevad õppusele mõttega, et iga treeningpäev on puhas kuld, millest võtta maksimum iseenda ja oma üksuse jaoks. Vaid sellise suhtumisega oma töösse võime ühel hetkel liigutada mägesid.“