Paide linna tehismaastiku terviseraja arendus Mündi tänava lõpus sai suve jooksul ühtteist juurde. Pool sõidurajast on saanud peale hakkepuidukatte ning kahele sissepääsule on paigaldatud tõkked, et radadele ei pääseks sõitma autode ega muude väiksemate mootorsõidukitega.