Kevadel viidi linnaelanike seas läbi küsitlus, et selgitada välja, millistes kohtades jaamad võiksid asuda. Nüüd on jaamad mööda linna paigutatud just nendesse kohtadesse, mis inimesed esile tõid. Samuti peeti silmas piisavat hajutatust, et jaamadega saaks kaetud olulisemad koerte jalutamise piirkonnad linnas.