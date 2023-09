Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Juhtumeid, kui linna sattunu kohalikult uurides, kas kusagil on tualetti kasutamise võimalus, saab ebaleva vastuse, on ette tulnud ikka. Nii ütles Järva Teatajalegi seda muret kurtnud türilane, et suvel sai ta Türil kokku saksa abielupaariga, kel oli väike laps.

«Nende mureks oli avaliku WC leidmine, sest lapsel oli pissihäda. Kahjuks pidin neile ütlema, et linnas puudub avalik tualett. Mina ei tea, et selline koht oleks olemas. Seda kuuldes olid nad muidugi suures hämmingus. Soovitasin neil mõnda poodi astuda ja küsida sealt. Kui Türil puudub avalik tualett, siis on vallavalitsusel midagi tegemata ja märkamata jäänud,» lausus ta.

Paide avalik käimla avati kesklinnas Pitsakioski kõrval 2018. aastal, kuid enne seda polnud linnasüdames aastaid võimalik keha kergendada kusagil mujal kui ainult söögikohtades.

Naaberlinnas Türil on asjalood kehakergendusega olnud aastaid pehmelt öeldes kehvapoolsed. Kui loodus kutsub, siis esimest korda Türile sattunu on plindris, juhul kui ta ei viibi parasjagu just mõnes toitlustuskohas, kus WC on olemas.

*«Ma olen koristaja!» teatab Pille Pihlak (35) uhkelt silmade särades. Aasta alguses oma koristusettevõttele hoo sisse saanud noor naine on pärast algseid sügavaid kõhklusi ja kahtlemisi seal, kus ta olla tahab. Ta teeb tööd, mida armastab, ja ettevõttelgi läheb hästi.