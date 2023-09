Moodne arvelduskonto –Rahakoguja teenib nüüd 2% intressi aastas

Rahakoguja on põhimõtteliselt tavaline arvelduskonto, sest sellel ei ole teenustasu ning sealt saab raha iga hetk teenustasuta ja viivituseta välja võtta või lisada. Lisaks saab sinna aga nupukalt juurde koguda, näiteks kaardimaksetelt ümardades. Fikseeritud intressi teenitakse iga päeva lõpus kontojäägilt.

Lisaks Rahakoguja intressile muutuvad Swedbanki tähtajaliste hoiuste intressid. Uued tähtajaliste hoiuste intressimäärad alates tänasest on: ühekuuline 2,25%, kolmekuuline 3,4%, kuuekuuline 3,75%, üheksakuuline 3,8%. Aastase tähtajalise hoiuse intress jääb samaks, mis varasemalt ja on 4,25% aastas.

„Meie eesmärk on aidata kujundada inimestel säästmis- ja kogumisharjumust. Seetõttu pakume tugeva alternatiivina klassikalisele arvelduskontole moodsamat lahendust – Rahakogujat, mis lisaks intressi teenimisele suunab inimese käitumist. Kui arvelduskonto puhul raha n-ö tuleb ja läheb, siis Rahakoguja puhul muutub ka käitumuslik pool. Raha liigutamine Rahakogujast arvelduskontole ja vastupidi on teadlik otsus: summa tuleb valida ja kohe on ka selge ülevaade, kui palju säästud vähenevad või suurenevad,“ kommenteeris Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.