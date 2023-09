Ühendriikide president Joe Biden ütles näiteks eelmise aasta märtsis Varssavis: «Jumala nimel, see mees ei saa jääda võimule!» Praegu ei kuule lääneriikidest enam selliseid avaldusi, sest Washington, London, Berliin ja Pariis on nähtavasti otsustanud, et Moskva on koos Putiniga etem kui ilma Putinita.