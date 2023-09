Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

Rahvajooksu korraldust sel aastal eestvedav endine triatleet Ain-Alar Juhanson sõnas, et nad tõesti proovivad oma teadmiste ja aastatepikkuse kogemusega üritusele lisaväärtust anda. «Ei saa öelda, et seni on jooksu halvasti korraldatud, lihtsalt proovime asju omal moel veelgi paremaks teha,» ütles ta.

Et on rahvajooksu põhidistantsi start on teatavasti Paides ja et võistluspäeva hommik koosneb lastejooksudest, siis Juhansoni ütlust mööda nii palju rahvajooksust maakonna keskuses aset leiabki. «Meie soovime väärtustada mõlemat vahvat Kesk-Eesti linna. Kui Türi saab tähelepanu linnajooksu ja finišikohana, siis Paides korraldame päev varem, laupäeval, mõnusa perepäeva, mille lõpetab kell 19 Grete Paia ja Púr Múddi kontsert. Perepäev toimub suuresti Lembitu pargis ja Paide muusika- ja teatrimaja ümbruses. Usun, et see on suurele jooksunädalavahetusele mõnus avapauk.»