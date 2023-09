Sõjaveteran naases võitmatute mängudelt suure usuga endasse kui vibulaskurisse

Maarika Jäätma, kes on treeneriks ka Team Estoniasse kuuluvatele plokkvibulaskuritele Robin ja Lisell Jäätmale, tunnistas, et tema jaoks oli au treenida ja abistada vigastatud veteran Janek Penti, „Treenida saime suhteliselt vähe, kuid edusammud olid märgatavad. Üritasime anda endast parima, et Janek saaks mänge nautida ja naaseks Saksamaalt heade emotsioonidega, see eesmärk sai täielikult täidatud,” märkis ta. „Eriti hea meel tema väga heade tulemuste üle- kes vähegi vibuspordiga kokku puutunud, oskab hinnata Janeki saavutatud kaheksandat kohta. Loodan väga, et ta jätkab vibuspordiga, vibulaskuri sisu temas on!”

Eesti Vibuliidu juhatuse liige Rita-Anette Kohava tundis heameelt, et lausa kaks sõjameest valisid seekord oma spordialaks vibulaskmise. „Täname Eesti plokkvibukoondise treener Maarika Jäätmad, et ta leidis treeninguteks aja. Janekile ja tema plokkvibutreeningutele hakkasime alaliiduga läbi Türi vibukooli sotsiaalmeedia kaasa elama juba treeningute alguses. Plokkvibu, mille laskmisel kasutatakse päästikut, mis teeb ta olemuselt tulirelvale sarnasek ja on sõjameestele täiesti loogiline valik. Loodame, et saavutatud edu innustab teisigi sõjamehi vibulaskmist proovima - eriti vahva oleks, kui Eesti saaks järgmisel aastal Võitmatute mängudel vibulaskmisel osaleda lausa meeskonnana!“