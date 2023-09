Siidikanast kasuema kasvatab kuute võõrast tibu

Liina Saks rääkis, et on varem üritanud maakanu haudemunadest saada inkubaatori abil, kuid 24-st munast koorus sel moel vaid kaks tibu. "Siidikanad on meil haudel aprillist saati ja nii mõtlesingi, et las teevad midagi kasulikku. Proovisin kümne haudemunaga. 20 päeva hiljem oli minu suureks üllatuseks tulemuseks kuus eesti maakana ehk tiukri tibu," lausus ta.