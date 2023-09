Pärimusmuusikud jõuavad albumi esitlustuuriga Paidesse

Ansambli liikme Maarja Soomre sõnul on käesolev tuur bändi ajaloo kõige ulatuslikum. “Saame oma loomingut jagada lausa üheksas erinevas Eestimaa paigas. Olen ääretult põnevil, kuidas meie muusika erinevais paigus kõlab ja kõnetab,” avaldas ta. Sel reedel ilmub ansambli uue albumi pealt teine singel “Kadrile”. “Mitmed meie palad on inspireeritud rännakutest loodusesse ja jalutuskäikudel sündinud. Seegi sümboliseerib muretut kõndimist oma lemmikrajal. Paralleelselt maalib see pildi aegadest, kus naised käisid ukselt uksele, kogusid vajalikke esemeid ja tähistasid sügistoimetuste lõppu. Nii et see on hästi tasakaalustatud laul tänapäeva tempokuse ja meie esivanemate pärandi vahel,“ kommenteerib Soomre kommenteerib uut lugu.