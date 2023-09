Kogukonnad on kriisiennetuses eeskujuks

Tahame tagada suuremate elektrikatkestuste ajal külade elanikele joogivee," sõnas projekti eesmärki kirjeldades Müüsleri ja Köisi küla seltsi juhatuse liige Pille Piigert ja lisas, et elektrikatkestusi nende piirkonnas tuleb ikka ette. Seetõttu hangiti projekti abil generaator, toidutermosed, laternad ja akupangad. „Akupankade ja laternatega soovime tagada just selle, et inimene, kes appi läheb, oleks valgustatud ning tal oleks turvaline teisi abistada."

„Meie piirkonnas on palju probleeme olnud ka sellega, et kaevudest ei saa elektrikatkestuse ajal vett kätte," sõnas Piigert ja lisas, et seetõttu kaardistasid nad ära kõik külades olevad kaevud, kust saaks ka elektrita vett kätte, ning vaatasid üle nende seisukorra ja ligipääsetavuse. „Oleme rabade piirkonnas, mistõttu siinne vesi on teist värvi, kuid kõlbab juua."

Piigerti sõnul soovivad nad võimalikult palju kaasa aidata sellele, et küla saaks igas olukorras hakkama. „23. septembril viime läbi kriisikoolituse, et inimesed teaksid, mida vajadusel teha," sõnas ta. Lisaks soovivad nad kaardistada elanike oskused, teadmised ja võimalused, mis võivad aidata kriisi kiirelt ja efektiivselt lahendada.

„Pigem eeldatakse seda, et keegi tuleb appi," nentis Piigert. Tema sõnul saab hajaasutuses elades ise palju ära teha ning siin on tingimused, mis võimaldavad pikemaid kriise üle elada – tihti on majades puuküte, olemas enda toiduvaru ning ka hoidised. „Kõik sõltub tänapäeval tehnoloogiast ja elektrist, mistõttu selle kadumine on esmane probleem."