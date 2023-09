Paide kunstikooli õppekoordinaator Kristina Such rääkis, et püünele pääses 16 toredat fotot, mille autoriteks olid Paide gümnaasiumis valikaineks kunstilabori võtnud noored.

Esmalt külastasid nad kõik koos Jan Vuti fotonäitust Paide muusika- ja teatrimajas. See pidi olema noortele inspiratsiooniks, et mida kõike saab looduses märgata. "Seejärel oli neil aega nädal, teha oma suurepärane fotojäädvustus loodusest ning siduda see endale olulise looga," rääkis ta.