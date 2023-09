Peaasi.ee noortenõustamisele saab nüüd tulla alates 12. eluaastast

„Vaimse tervise probleemid avalduvad üha nooremas eas ning need on noorte seas ühed levinumad terviseprobleemid. Oleme pingutanud selle nimel, et saaksime vajalikku abi pakkuda ka alla 16-aastastele lastele. Peahea nõustamine täidab tervishoiusüsteemis olevat tühimikku pakkudes abi lastele ja noortele, kel on kerged või mõõdukad vaimse tervise probleemid,“ selgitas Peaasi.ee psühholoog Andreas Holst.