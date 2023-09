Ekspert: kaks Eesti kuurorti muutusid suvega ülipopulaarseks

„Pärnu kinnisvaraturul põrkuvad kaks vastandlikku suunda. Lühivaates suve jooksul müügipakkumiste arv kasvas ning mitmed suured arendused on valmimas. Kuna hinnad on kiirelt kerkinud ning pakkumisi on juurde tulnud, siis võib lähiaja perspektiivis oodata isegi korrektsiooni allapoole. Aga pikemas vaates – kui valmib neljarealine põhimaantee ja Rail Baltic raudteeühendus, mis võimaldab inimestel tunniga Tallinna jõuda, siis näevad paljud Pärnut järjest enam igapäevase elukohana ning hinnad lähevad suure tõenäosusega üles,“ rääkis Laugus.