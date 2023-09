Kõrgkool alustab novembris taas koolitusprojektiga „Õed tagasi tervishoidu“

Juba üheksandat korda alustav projekt on aastate jooksul olnud väga edukas ning paljud õed, kes on kutsetööst eemal olnud, on saanud seeläbi oma eelnevaid teadmisi täiendada. „Projekti „Õed tagasi tervishoidu“ oleme Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis läbi viinud alates 2015. aastast ning see on võimaldanud tervishoidu tagasi tuua üle 150 õe. Õdede puuduse leevendamiseks on oluline iga õde ning koolituse läbimine annab osalejatele võimaluse asuda taas tööle armastatud erialal," ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetooli õppejõud-lektor Kadri Kööp.