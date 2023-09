Türi vana komandohoone avab viimast korda oma uksed

Vana hoone ajalugu on väga pikk ja niisama seda unustada ei saa. Türi komandopealik Ilmar Koppel ütles, et nii pika ajalooga komando töös on osalenud sadu inimesi. „Tahame seda väärikalt mäletada ning selleks proovime kõikidele selle majaga seotud inimestele anda võimaluse tulla komandohoonega hüvasti jätma,“ ütles Koppel ning lisas, et väga oodatud on kõik endised töötajad, kuid ka linnaelanikud võivad vaatama tulla, kuidas elu komandohoones on käinud.