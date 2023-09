24. septembri seisuga on kahes keskkonnaagentuuri hüdromeetriajaamas selle kuu jooksul alla sadanud juba üle 175 mm vihma. Kõige rohkem on sadanud Vodja kandis (180,8 mm). Seejuures 13. septembri hommikust 14. septembri hommikuni nsadas samuti kõige enam just Vodja hüdromeetriajaamas - 90 mm, sellest 31,6 mm sadas alla ühe tunniga.