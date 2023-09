Õpetajate streigi kiidaks heaks 63% inimestest

Seoses loodetust väiksema palgatõusuga on tekkinud võimalus, et õpetajad alustavad streiki. Ühiskonnauuringute Instituut küsis tekkinud olukorraga seoses inimestelt, et kuidas nad suhtuvad võimalikku streiki ning kui kõrge peaks olema õpetajate palk võrreldes teiste kõrgharidusega töötajate palgaga.

Lisaks küsiti: “Milline peaks olema Teie arvates õpetaja palk võrreldes teiste erialade kõrgharidusega töötajate keskmise palgaga?” 60% vastajatest ütles, et see peaks olema võrdne, 32% vastas kõrgem ning 2% madalam. 6% vastajatest ütles “Ei oska öelda”.

Erakondliku eelistuse järgi on Reformierakonna ja Eesti 200 toetajate seas ülekaalus vastajad, kelle arvates peaks eelistama maksuküüru kaotamist, teiste parlamendierakondade toetajate seas on ülekaalus vastajad, kelle arvates peaks riik eelistama õpetajate palga tõstmist. Lisaks väärib märkimist, et kõikides sissetulekugruppides on kõige rohkem neid vastajaid, kelle arvates tuleks eelistada õpetajate palga tõstmist ning kõige enam on neid kõige kõrgemas sissetulekugrupis (2000 ja enam eurot kuus teenivate vastajate seas), kes maksuküüru kaotamisest kõige rohkem võidavad.