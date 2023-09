Kuidas soojale maale reisides raha säästa?

Ärge unustage hankida sobivat reisikindlustust. Kuigi see võib tunduda lisakuluna, võib see olla oluline, kui tekivad ootamatud olukorrad nagu terviseprobleemid või reisi tühistamine. Kui sul on krediitkaart, kaasneb sellega sageli reisikindlustus. Sellisel juhul ei ole enam vaja lisakindlustust osta. „Enamikul krediitkaartidel on lisateenus, mida nimetatakse reisikindlustuseks, nii et kui sul on kaart, siis lihtsalt kontrolli, kas kindlustus kehtib kõigile koos teiega reisivatele pereliikmetele, kas see sisaldab vajalikke lisakaitseid jne. Näiteks, kui lähete suusatama või kavatsete tegeleda mõne muu aktiivse spordialaga, siis peaksite uurima lisakindlustuse kohta,“ ütleb Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.