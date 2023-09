Riigieelarve kui sangpomm Eesti majanduse ja inimeste pihta

Valitsuskoalitsioon esitles 2024. aasta riigieelarve kokkulepet kui suurt töövõitu, kuid tegelikult on see läbikukkumine: sangpomm Eesti majanduse ja inimeste pihta. Mulle tundub, et koalitsioonil puudub tahe, julgus ja suutlikkus Eesti seisu parandada.