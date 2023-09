Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on hooldereform juba täna teinud paljudele hooldust vajavatele inimestele hooldekodukoha kättesaadavamaks. „Edasised pingutused on suunatud kodus elamist toetavate teenuste arendamisele. Eesmärk on vähendada survet hooldekoduteenusele, kui hooldusteenuseid on võimalik inimesele ka oma kodus osutada,“ lisas Riisalo.