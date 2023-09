Imavere kooli liikumisõpetaja Taiga Laur ütles, et mölkky on tore sportlik seltskonna mäng, mis on viimastel aastatel Eestis laiemalt levima hakanud. Et ala harrastamist veelgi hoogustada, pakkus Eesti mölkky klubide liit 20-le koolile Eestis välja võimaluse saada tasuta koolitust. "Mul on hea meel, et nii Imavere kui ka Laupa koolid osutusid väljavalituks," sõnas Laur.