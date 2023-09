Heategevuslik kohvik toetab raske haigusega võitlevat tüdrukukest

Maribell on Koerust pärit suure pere pesamuna, tal on kolm venda ja õde. Maribell on elavaloomuline ja rõõmus laps, keda kõrvalt vaadates ei oskaks keegi aimata, et tegelikult peab tüdruk võitlust haruldase ja väga raske haigusega - tal on diagnoositud nägemisnärvi kasvaja ning ta vajab väga kallist ravi, et saada kurjast haigusest võitu.

Kui Maribell oli kõigest 2aastane, märkasid ta vanemad, et tüdruku kehale on tekkinud kummalised pruunikad laigud. Murelikud vanemad käisid lapsega arstide juures. Silmaarsti kontrolli käigus tuvastati ootamatult muutused tüdruku silmapõhja nägemisnärvi diski piirkonnas. Laps suunati täiendavale uuringule ning kaks nädalat hiljem tehtud MRT uuringu tulemusi teada saades tabas perekonda šokk – Maribellil diagnoositi suur nägemisnärvi glioomile iseloomulik kasvaja. 2021. aasta jaanuaris teostatud kasvaja koeproov kinnitas paraku, et Maribellil on haruldane geneetiline haigus – kaasasündinud neurofibromatoos. Perele öeldi, haiguse progresseerudes võib laps pimedaks jääda. Loomulikult lööb selline teadmine kogu pere rivist välja ning tekitab palju küsimusi – kuidas on see võimalik, et muidu täiesti tervel lapsel diagnoositakse järsku selline kohutav haigus?