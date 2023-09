Isamaa võtab maha oma pikaaegse poliitiku

Sageli teevad opositsiooni liikmed umbusaldusi nii-öelda näpu vibutamiseks ja teavad ka ise, et hääli kellegi mahavõtuks ei jätku, aga nüüd andis oma allkirja Tiina Oraste umbusaldamiseks volikogu enamus. See tähendab, et kui oktoobri lõpuks hakkavad volinikud seda avaldust hääletama ja kõik 11 vallavolinikku jäävad endale kindlaks, siis on Oraste lahti lastud.